Сколько водительских штрафов поступает в бюджет Оренбуржья?

Оренбург, , 07:53 — REGNUM В Оренбургской области доходная часть бюджета региона состоит в том числе из таких денежных поступлений, как штрафы, санкции, возмещения ущерба. Общая сумма запланированная на 2017 год составляет 505 609 000 рублей. Стоит отметить, что, согласно документам на портале правовой информации, на 2018 и 2019 год сбор средств по этой статье останется на этом же уровне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Львиную долю среди штрафов, санкций и возмещений ущерба занимают денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения — 484 544 000 рублей. В свою очередь среди этих поступлений превалируют штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Если учесть, что население региона составляет примерно 1 990 000 человек, то на каждого из оренбуржцев приходится по 243 рубля в год за нарушение правил дорожного движения.

Стоит отметить, что размер штрафов увеличивается, контроль за исполнением закона о безопасности дорожного движения ужесточается, а водители стараются оперативно реагировать на изменения в законодательстве. Например, по словам автовладельцев, в Оренбурге крайне сложно найти знак «Шипы». Всё дело в том, что с 4 апρeля 2017 гoдɑ ʙ России дeйϲтʙyют изменения ʙ дoρoжныx правилах, ĸoтoρыe ĸасаются наличия знака «Шипы» нɑ аʙтoмoбuляx. Весной этот знак оказался неактуален для водителей, так как произошла сезонная смена колёс на летние. Осенью же тема актуализировалась. Ведь любой автоинспектор, не обнаруживший знака «Шипы» на автомобиле, может не просто выписать водителю штраф в размере 500 рублей (инкриминировав нарушение п. 2.5 ч. 1 КоАП — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения), но и запретить двигаться дальше — до устранения нарушения.