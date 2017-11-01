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Нефть: рост продолжится

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 1 ноября

Москва, 1 ноября 2017, 07:15 — REGNUM  Торги по нефти 31 октября закрылись ростом. Покупатели удержали оборону выше уровня $60 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

На американской сессии рост котировок возобновился, который позднее был закреплен опубликованным отчетом Американского института нефти (API). Согласно последним еженедельным данным, запасы нефти в стране сократились на 5,09 млн.

Запасы бензина и дистиллятов уменьшились на 7,7 млн баррелей и 3,11 млн баррелей соответственно. 1 ноября аналогичный отчет представит минэнерго США.

Сегодня баррель Brent стоит $61,15 (+0,14%) за баррель. Тенденция к дальнейшему росту котировок сохраняется. Цель для покупателей остается на уровне $62,25 до конца недели.

Напомним, 31 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,77%, до $61,37 за баррель, WTI — на 0,42%, до $54,15 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $57,7 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты

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