О санкциях: США хочет ослабить Евросоюз, чтобы доминировать в мире

Якутск, , 07:50 — REGNUM Продолжение санкционного давления на Россию — это, в первую очередь, стимул развиваться для нашей страны, а также попытка США взять верх в мировой экономике и политике. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

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«Это попытка удара по экономикообразующей нефтегазовой отрасли промышленности России. Вместе с тем от санкций при возможном их принятии пострадают кроме российских нефтегазовых компаний сами союзники и партнёры американцев», — прогнозирует эксперт.

По его мнению, вводя запрет на сотрудничество с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах, США таким образом стимулирует российские нефтегазовые компании финансировать отечественные научные институты в исследованиях технологий в этом направлении.

«Новое руководство США, вероятно, хочет ослабить Евросоюз, чтобы доминировать в мировой политике и экономике не осознавая, что мир изменился, — также отметил Юрий Данилов. — Следует учитывать, что у нашей страны есть такие крупные дружественные страны, как Китай и Индия, которые заинтересованы в поставках нефти и газа и могут вытеснить страны Запада во главе с США и в технологическом сотрудничестве в этой сфере».

Как сообщало ИА REGNUM, Государственный департамент США заявил о намерении работать со своими союзниками и партнёрами по вопросу применения санкций. С 29 января 2018 года фигурирующим в актуальных санкционных списках российским компаниям нельзя будет без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами осуществлять поставки, экспорт, реэскпорт, предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов с участием российского капитала.