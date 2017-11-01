Штат Техас просит $61 млрд на борьбу с последствиями урагана «Харви»

Даллас, США, , 05:49 — REGNUM Глава комиссии по борьбе с последствиями урагана «Харви» в штате Техас Джон Шарп запросил 61 млрд федеральной помощи на восстановление жизненно важной инфраструктуры штата, передает Associated Press.

По словам Шарпа, данная цифра основана на оценке местных чиновников и специалистов Корпуса инженерных войск армии США и не покрывает всего ущерба от урагана.

Однако этой суммы будет достаточно на выплату компенсаций жителям, пострадавшим от наводнения, возведение новых зданий и ремонт важнейших объектов инфраструктуры — водопроводных и канализационных сетей, мостов, дорог и линий электропередач.

Напомним, ущерб от атаковавших США в августе и сентябре ураганов «Харви» в Техасе, урагана «Ирма» во Флориде и урагана «Мария» на Виргинских островах и ассоциированной с США территории Пуэрто-Рико по официальным оценкам составляет более чем $200 млрд.

При этом региональные правительства заявляют о гораздо больших суммах ущерба. Так, только ущерб от «Харви» власти штатов Техас и Луизиана оценивают в $180 млрд.

Тем не менее, на данный момент Конгресс США одобрил выделение только $36,5 млрд на борьбу со стихийными бедствиями в США и Пуэрто-Рико.

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