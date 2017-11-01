Кризис НАФТА и землетрясения — в Мексике началось обрушение ВВП

Мехико, , 04:32 — REGNUM Правительственный Национальный институт статистики и географии Мексики отчитался о падении ВВП страны в третьем квартале 2017 года, передает Associated Press.

Согласно опубликованным экономическим показателям, падение ВВП Мексики с июля по сентябрь составило 0,2%.

По мнению директора аналитического агентства Moody's по Латинской Америке Альфредо Кутино, спад экономики связан, прежде всего, с неопределенностью вокруг Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), а также со стихийными бедствиями, которые унесли сотни жизней и нанесли значительный ущерб объектам инфраструктуры.

«На инвестиционные программы повлияла неопределенность в отношении переговоров НАФТА, — считает Кутино. — Кроме того, (экономическая) деятельность была частично дезорганизована в городах, затронутых двумя землетрясениями в сентябре, и ураганами, которые поразили южную часть страны».

Падение мексиканской экономики является достаточно чувствительным и означает, что страна не достигнет целевых показателей по экономическому росту. Учитывая слабый рост 0,7% и 0,6% в первые два квартала 2017 года, при самых благоприятных условиях годовой рост экономики составит не более 1,8%.

Напомним, жертвами землетрясения 19 октября в Мексике стали не менее 400 человек. В августе и сентябре побережье Мексики атаковал целый ряд ураганов и штормов, самым разрушительным из которых стал «Харви». Ущерб от землетрясений и ураганов оценивается в десятки миллиардов долларов.

Переговоры Мексики по НАФТА, которые также являются большой проблемой для экономики, за последние месяцы ппроходили четыре раза, однако стороны — Канада, США и Мексика — до сих пор не имеют единого мнения о будущем соглашения.

Так, президент США Дональд Трамп, который скептически оценивает перспективы НАФТА, уже заявил, что готов рассмотреть возможность двусторонних соглашений о торговле вместо трехстороннего: отдельно — для США и Мексики, отдельно — для США и Канады.

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