Россия и Сербия продолжат сотрудничать по строительству железных дорог

Белград, , 04:18 — REGNUM Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Зорана Михайлович и посол России в Белграде Александр Чепурин на встрече 31 октября обсудили перспективы сотрудничества двух стран и ход реализации уже существующих двусторонних проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщили в пресс-службе сербского министерства, Чепурин ознакомил Михайлович с последними данными, свидетельствующими о росте взаимного товарооборота России и Сербии, а также о планируемых инвестициях российских компаний.

Михайлович в свою очередь поздравила российскую сторону с крупной инвестицией компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая является дочерним предприятием «Газпром нефти», в строительство комплекса глубокой переработки на НПЗ в Панчево, отметив, что такие совместные проекты «являются лучшим доказательством хорошего уровня сотрудничества между двумя странами».

Ранее, напомним, «Газпром нефть» сообщила, что NIS (56,15% акций принадлежит российской нефтяной компании) начала строительство на НПЗ в Панчево нового комплекса глубокой переработки с технологией замедленного коксования. NIS намерена вложить в строительство €300 млн, и на сегодняшний день это — самый крупный инвестиционный проект в экономике Сербии. Сдать новую установку в эксплуатацию планируется к концу 2019 года.

Чепурин в ходе встречи отметил, что российская сторона видит возможности для дальнейшего расширения сотрудничества, в особенности в области строительства, инфраструктуры и новых технологий.

Сербский также заявила, что для республики особенно важны опыт и технологии, которыми Россия обладает в сфере железнодорожного строительства. «Сербии необходим новый, современный диспетчерский центр и мы верим, что по этому проекту мы сможем продолжить успешное сотрудничество с РЖД», — сказала Михайлович.

В ходе встречи было отмечено, что реконструкция железнодорожной линии Белград (Сербия) — Бар (Черногория) на участке Ресник — Валево, реализуемая на средства российского кредита, будет завершена в ранее заявленные сроки, к середине ноября. Также подтверждены планы к концу текущего года приступить к работам по модернизации открытых железнодорожных путей на участке Стара Пазова — Нови Сад линии Белград — Будапешт, где на данный момент уже начаты работы по строительству тоннеля Чортановци и виадука в пойме реки Дунай. Оба эти проекта, напомним, реализуются в соответствии с контрактом между ООО «РЖД Интернешнл» и АО «Инфраструктура железных дорог Сербии».