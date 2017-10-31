«Башнефть» выплатит Башкирии 6,6 млрд рублей

Уфа, , 21:29 — REGNUM Башкирия впервые после перехода «Башнефти» под контроль «Роснефти» получит дивиденды по обыкновенным акциям. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, в условиях дефицита бюджета и не самой лучшей социально-экономической ситуации в стране 6,6 млрд рублей, которые получит республика, могут стать «хорошим финансовым подспорьем».

В конце октября, по сообщению компании, совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2017 года. Сумма выплат составит 26,3 млрд рублей, или по 148,31 рублей на привилегированную и обыкновенную акцию, из них Башкирия получит 6,6 млрд рублей.

В экспертном сообществе Logomarkt отмечают рост выплат как республике, так и всем акционерам: «По итогам 2014 года Башкирия получила 5 млрд рублей в качестве дивидендов «Башнефти», акционерам компания заплатила 20 млрд рублей по итогам 2014 года — 5 млрд рублей. По итогам 2015 года республика получила 7,2 млрд рублей в качестве дивидендов, акционерам выплачено 29 млрд рублей».

Как отмечают эксперты, выплаты за первые 9 месяцев — это фактически первые дивиденды, которые «Башнефть» выплатит акционерам, после того как в октябре 2016 года контрольный пакет компании купила «Роснефть». По итогам 2016 года «Башнефть» решила выплатить символическую сумму в 3 млн рублей — по 10 коп. и только на привилегированные акции, а основные выплаты перенести на конец года. Руководство Башкирии, которое владеет 25% «Башнефти», посчитало перенос оправданным.

Теперь бюджет республики получит 6,6 млрд руб. Глава Башкирии Рустэм Хамитов в связи с этим заявил, что эта сумма значительно больше прогнозной: «Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд рублей». Хамитов также отметил, что республика получает от «Башнефти» не только дивиденды, но и налоги и благотворительную помощь. За девять месяцев 2017 года от «Башнефти» в консолидированный бюджет республики поступило около 21 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

Политолог Николай Евдокимов подчеркнул, что возврат 25% акций «Башнефти» в республиканскую собственность является одним из ключевых достижений региональной власти за последние годы: «Сегодня мы видим, что «игра стоила свеч». В условиях дефицита бюджета и не самой лучшей социально-экономической ситуации в стране 6,6 млрд рублей, которые получит республика, это действительно хорошее финансовое подспорье. Тем более, что значительная часть этих денег пойдёт на социальные проекты. В первую очередь на те из них, которые не предполагают выделения средств из бюджета республики».

Также следует иметь ввиду, что дивиденды от «Башнефти» не только играют важную экономическую роль, но и имеют существенное политическое значение.

«Возможность получать часть прибыли «Башнефти» (очевидно, что в нынешних условиях, рассчитывать на полный возврат компании в региональную собственность в высшей степени наивно) способствует формированию положительного имиджа власти вообще и главы региона Рустэма Хамитова, в частности. Оно свидетельствует о способности решать важные вопросы и говорит о хороших лоббистских возможностях республиканской власти, а также об определённом влиянии руководства республики в Москве», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.