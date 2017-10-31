Россельхознадзор дал разрешения на ввоз томатов трём турецким предприятиям

Москва, , 20:36 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выдала разрешения на поставки томатов в Россию трём турецким производителям. Об этом 31 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора.

Речь идёт о предприятиях Özaltin, Agrobay и SÜRAL, которые ранее были проинспектированы специалистами российского надзорного ведомства.

Отмечается, что указанные предприятия обладают полным циклом производства и одновременно являются экспортёрами.

Как уточнили в пресс-службе, поставки могут быть начаты уже с 1 ноября 2017 года.

Напомним, о снятии эмбарго на поставки турецких томатов 21 октября сообщил министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак.

По его словам, профильные ведомства двух стран согласовали возможность поставки на российский рынок до 50 тысяч тонн помидоров.

Ограничения на ввоз турецких сельскохозяйственных товаров Россия ввела 1 января 2016 года. Такая мера была предпринята после того, как ВВС Турции в ноябре 2015 года сбили российский бомбардировщик Су-24 над сирийской территорией. К настоящему времени практически все введённые ограничения сняты.