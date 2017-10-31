«Метрострой» возведет в Петербурге судостроительный комплекс за 6 млрд руб

Санкт-Петербург, , 20:40 — REGNUM Петербургская компания «Метрострой» победила в конкурсе на возведение судостроительного комплекса для «Северной верфи» (входит в ОСК), предложив цену в 6 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные с портала госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конкурентом «Метростроя» была самарская компания «Больверк», которой для победы не хватило одной сотой балла. При этом «Больверк» предлагал выполнить работы за 5,9 млрд, а «Метрострой» — за 6 млрд 53 млн рублей.

Как известно, «Метрострой» является основным производителем работ по строительству тоннелей и станций Петербургского метрополитена. Кроме того, компания была генподрядчиком достройки стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове.

Напомним, «Северная верфь» собирается возвести несколько объектов на Корабельной улице, 6. В их число входят построечно-спусковой комплекс, стапельная площадка с эллингом и крановым оборудованием для судов длиной до 260 м и весом до 25 тыс. тонн.

Летом Смольный согласовал отклонение от высотных параметров в этой зоне. Как правило, здесь нельзя строить выше 40 метров с предельным отклонением до 65 метров, но высота конструкций судостроительного комплекса будет достигать 75 метров.

«Северная верфь» является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. В портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.

Одним из последних достижений «Северной верфи» стал корвет «Гремящий» (проект 20 385), спущенный на воду 30 июня 2017 года и ставший четвертым кораблем с этим именем, построенным на заводе. Сейчас на «Гремящем» продолжаются достроечные работы, техническая готовность корвета достигла 65%. Головной корабль серии проекта 20 385 «Гремящий» планируется передать флоту в 2018 году.

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Кроме того, «Северная верфь» может стать местом постройки нового сверхмощного атомохода «Лидер».

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