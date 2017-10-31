В Удмуртии могут принять профицитный бюджет-2018

Ижевск, , 19:17 — REGNUM Правительство Удмуртии одобрило проект закона о бюджете республики на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов, он внесен в региональный парламент. Согласно проекту, опубликованному на портале правительства Удмуртии, бюджет 2018 года может стать профицитным, а также в 2019 и 2020 годах доходы могут превысить расходы.

Так, прогнозируемый объем доходов составит 59,651 млрд рублей, с учетом межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ в размере 10,152 млрд рублей.

Сумма расходов бюджета прогнозируется в размере 58,445 млрд рублей. Профицит — 1,206 млрд рублей.

Согласно документу, верхний предел государственного долга республики на 2018 год устанавливается в размере 49,499 млрд рублей, на 1 января 2019 года — 47,023 млрд рублей.

Предполагаемый объем доходов в 2019 году составит 57,506 млрд рублей, расходов — 52,720 млрд рублей. Доходы в 2020 году прогнозируются в размере 59,001 млрд рублей, расходы — 58,528 млрд рублей.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, бюджет очень жесткий.

«В 2018 году нас ждет очень жесткий, антикризисного формата бюджет. Помимо того, что пока прогноз по доходной части меньше даже чем на 2017 год, у нас еще большое количество обязательств перед Российской Федерацией. Так получается, что мы и никакие кредиты не можем брать. У нас предел достигнут в соответствии с законом. Нам просто не дадут это сделать. А помимо этого мы еще должны снизить объем госдолга и рассчитываться с кредиторами», — заявил глава республики, выступая на сессии Госсовета Удмуртии.

Бречалов подчеркнул, что время, когда все проблемы решались посредством привлечения коммерческих кредитов, прошло. У республики уже нет возможности привлекать такие объемы коммерческих средств как в 2014—2016 годах.

«Назвать это ответственной политикой управления, политикой для людей нельзя. Нельзя было в декабре 16-го года, столкнувшись с вполне решаемыми проблемами, решаемыми через сокращение неэффективных расходов, брать коммерческие кредиты, нарушая соглашения с Федерацией. Это безответственно. Это верх непрофессионализма. Можно сколько угодно говорить, что требования в соответствии с указами президента по выплате зарплаты очень высокие и так далее, и так далее, — все это разговоры для бедных», — констатировал глава Удмуртии.

Бречалов отметил, что сокращение расходов администрация главы и правительства в первую очередь начали с себя еще в апреле 2017 года: экономия происходит за счет сокращения автопарка, штата сотрудников и расходов на содержание.

«Несмотря на такие серьезные негативные прогнозы, я оптимистично смотрю и на следующий год, и далее. Надеюсь, что в 19-й год будем входить с бюджетом развития», — заключил Бречалов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время Удмуртия проводит работу по перекредитованию, замещая кредиты с высокими процентными ставками на кредиты по сниженным ставкам. Состоялись аукционы по привлечению средств, победителем которых стал «Сбербанк». По одному кредиту в 4 млрд рублей ставка составит 9,2% годовых, по другому в аналогичном объеме — 8,95%.

По состоянию на 1 октября 2017 года, сумма госдолга Удмуртии составила 51,42 млрд рублей. С начала года республика увеличила объем долговых обязательств на 2,447 млрд рублей или на 5%. В структуре долговых обязательств наблюдается сокращение доли коммерческих кредитов на 1,981 млрд рублей или на 9,87% и рост суммы бюджетных заимствований на 4,428 млрд рублей или на 23,64%.

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