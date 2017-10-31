Зарплату чиновникам в Чувашии урезают после повышения

Чебоксары, , 19:05 — REGNUM В Чувашии, где в прошлом году после сентябрьских выборов чиновникам увеличили денежное поощрение, в 2018 году планируется его снизить на 10%. Соответствующий указ подписал сегодня, 31 октября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Решение принято после «аналогичного указа», принятого главой государства Владимиром Путиным.

Указ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики» подписан в целях «оптимизации расходов республиканского бюджета». Согласно документу, будет уменьшено на 10% денежное вознаграждение главе республики, премьеру и «иным членам» Кабинета министров Чувашии. Аналогичное решение рекомендовано принять «иным государственным органам» в отношении лиц, замещающих государственные должности. Указ будет действовать с 1 января по 31 декабря 2018 года.

В комментарии к указу отмечается, что 18 октября президент России Владимир Путин подписал указ, «предусматривающий уменьшение выплаты в 2018 году на 10 процентов денежного вознаграждения лиц, замещающих отдельные государственные должности Российской Федерации, и некоторых иных лиц».

«Главой Чувашской Республики подписан аналогичный указ», — отмечается в документе.

Ранее на пресс-конференции глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что «мы аналогичные решения всегда принимали и будем принимать»:

«Но добавлю, сравнивая зарплату гражданских служащих и муниципальных служащих с другими регионами, мы отстаем по средней зарплате от Республики Марий Эл. Передо мной эти вопросы ставят, тем более у нас дефицит кадров. Мы будем оценивать с учетом принятия бюджета и окончательные решения будем принимать вместе с Государственным Советом Чувашской Республики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году траты на чиновников выросли на 0,8% и достигли почти 950 млн рублей. Это чуть меньше, чем годовые бюджетные расходы на развитие спорта (1,02 млрд рублей) и культуры (1,2 млрд рублей).

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Напомним, глава республики Михаил Игнатьев заработал в 2016 году 4,164 млн рублей, что на 334 тыс. рублей (или на 8,7%) больше уровня 2015 года. Из них заработок по основному месту работы возрос на 7,2% — до 3,739 млн рублей. По простым арифметическим подсчётам, ежемесячный доход на посту главы составил 311 тыс. рублей. Из членов Кабинета министров больше всех заработал премьер Иван Моторин: его заработок по основному месту работы достиг почти 3,45 млн рублей (в месяц 288 тыс. рублей). Затем по уровню задекларированного дохода идёт глава ЦИК Чувашии Александр Цветков: его заработок составил 3,32 млн рублей (в месяц 277 тыс. рублей). Тройку лидеров самых богатых чиновников замыкает руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев с 3,1 млн рублей доходов (в месяц 258 тыс. рублей).

Напомним, в I квартале в органах исполнительной власти работали 977 человек (укомплектованность сократилась с 95,7% до 92,7%), средняя зарплата увеличилась на 5,6% и достигла 33,2 тыс. рублей. При этом среднемесячная заработная плата в целом по экономике в республике (без учёта субъектов малого предпринимательства) составила тогда 24,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году чувашские чиновники приняли решение об увеличении своих зарплат. Сделано это не за счёт увеличения оклада — дабы не вызвать праведное возмущение нищающего в кризис населения, а за счёт прироста денежного поощрения.

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