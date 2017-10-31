Смоленская область и Минсельхоз объединятся в борьбе за пашни

Смоленск, , 18:14 — REGNUM Администрация Смоленской области и Минсельхоз РФ готовы работать совместно для вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, говорилось 31 октября на совещании в рамках визита в регион делегации Министерства сельского хозяйства РФ. В совещании приняли участие представители федерального ведомства, руководители региональных органов власти и муниципалитетов, провели губернатор Алексей Островский и первый заместитель министра Джамбулат Хатуов.

Как отмечалось, вопрос вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения является крайне актуальным для всей страны. Так, сегодня на территории РФ в оборот не вовлечено порядка 40 млн га пашни, а, например, в Смоленской области из 1,2 млн га пашни не возделывается порядка 68%.

«Ситуация с изъятием неиспользуемых земель сельхозназначения в регионе крайне сложная. Я поднимал этот вопрос в обращении к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который, после его изучения, дал ряд поручений правительству и Федеральному Собранию. Вместе с тем, должен отметить, что несмотря на все меры, принятые Федерацией, процесс изъятия земель в субъектах страны, в том числе, и на Смоленщине, идет достаточно тяжело», — сообщил Алексей Островский.

Джамбулат Хатуов заявил, что в Смоленской области проделана большая работа, и она продолжается. Замминистра предложил создать в администрации области рабочую группу, включив в ее состав представителей Минсельхоза РФ, Россельхознадзора, Росреестра, регионального Совета муниципальных образований. Ее задачей, по мнению первого замминистра, должно стать проведение инвентаризации земель сельхозназначения с целью выявления неиспользуемых земельных участков и определение их дальнейшей пригодности для вовлечения в оборот.

В числе факторов, которые мешают реализации планов, — длительность процедур, требующихся для вовлечения неиспользуемых земель в оборот, в том числе, путем изъятия земельных участков у собственников, которые не используют их по назначению, а также оформления невостребованных долей. Еще одна причина — в неэффективности действующих мер государственного принуждения к использованию земли в целях сельскохозяйственного производства, в частности, незначительный размер штрафов и отсутствие повышенных ставок земельного налога за неиспользование таких земель.

Представители министерства сообщили, что в настоящее время инициирован ряд изменений в законодательство, которые позволят сократить срок изъятия земельных участков.

«То, что позиции администрации области и министерства по данному вопросу совпадают, говорит о необходимости этих изменений. Если они будут приняты в ближайшее время, в нашем распоряжении окажется инструмент, который позволит эффективно решать поставленные задачи», — прокомментировал Алексей Островский.

Кроме того, одной из основных проблем является недостаточный объем финансирования, направляемого на вовлечение данных участков в оборот. Поскольку эти земли в течение долгого времени не обрабатывались и, следовательно, утратили сельскохозяйственную ценность, им, в первую очередь, требуется рекультивация. Для того, чтобы такие земельные участки могли заинтересовать производителей, нужно выделять больший объем средств именно на проведение культурно-технических мероприятий.

Сегодня в регионе, по поручению губернатора, ведется системная работа по вовлечению земель сельхозназначения в оборот. Так, в районах области функционирует система муниципального земельного контроля, реализуется комплекс мер по оформлению невостребованных земельных долей. Планы деятельности в данном направлении в 2018 году сформированы в большинстве муниципалитетов, в которых, кроме этого, создан штат земельных инспекторов. Одним из результатов принимаемых мер стало увеличение числа контрольных мероприятий, направленных на выявление неиспользуемых земель, — в первом полугодии 2017 года проведено более 450 проверок, в то время как за весь 2016 год их было всего 11.

Основная сложность в этой работе заключается в непосредственном поиске собственников земельных участков — половину из них удается установить только после привлечения к этой деятельности правоохранительных органов.

В рамках обсуждения предложений, которые позволят увеличить эффективность вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот, Джамбулат Хатуов поручил подчиненным в короткие сроки обобщить положительный опыт субъектов Федерации с тем, чтобы впоследствии распространить его по всей стране.

Участники совещания также обсудили мероприятия, которые проводятся в отношении земель сельхозназначения Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям.

Заместитель руководителя управления Алексей Шитиков сообщил, что за два года ведомством было инициировано 175 материалов, но в 2017 году после изменения законодательства — только один материал. По 19 материалам (из 92 направленных) на 750 га земель суды вынесли положительные решения, но по остальным — отказано.

«Мы не видим работы Управления, поэтому вам нужно в разы увеличить нагрузку. Возглавьте командную работу и станьте опорой для руководителя субъекта. Дайте нам результат и тем самым подтвердите свою эффективность. Если у вас это не получится, мы будем искать другую кандидатуру», — раскритиковал деятельность ведомства представитель Минсельхоза.

Первый заместитель министра также отметил, что ведомство планирует ввести в практику проведение еженедельных совещаний с субъектами страны, в ходе которых, в первую очередь, о своей деятельности будут докладывать именно органы Россельхознадзора.

«Мы, безусловно, поддерживаем руководство региона в плане необходимости решения земельного вопроса. Отмечу, что для этого нужны не только деньги, но и инициатива. Порядка 30% всей работы можно выполнить благодаря комплексному, синхронизированному подходу, в том числе, надзорных и муниципальных органов», — прокомментировал Джамбулат Хатуов.

Губернатор отметил, что оценка деятельности управления Россельхознадзора по изъятию неиспользуемых земель сельхозназначения подтверждается и руководителями муниципальных образований.