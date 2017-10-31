Общий рынок газа выгоден только Белоруссии?

Минск, , 18:01 — REGNUM Москве и Минску необходимо потратить с умом оставшееся время до создания единого российско-белорусского газового рынка. Пока же речь идет, по сути, только о снижении стоимости газа для Белоруссии. Об этом сегодня, 31 октября, в интервью ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора по газовым проектам в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Он отметил, что в повестке создание единого газового рынка стоит на 2025 год. Это время нужно потратить рационально, не торопиться с какими-то временными конструкциями вроде общего рынка газа. Поскольку это — пустые слова, означающие снижение цен на газ для Белоруссии до российского уровня без трансформации самого рынка под единый функционирующий механизм, когда действительно будут созданы равные условия для всех ‑ и хозяйствующих субъектов, потребляющих газ, и городов, которые газ поставляют. Это, например, единые правила регулирования, пояснил эксперт.

«Вот на этом надо сосредоточиться и подойти максимально взвешенно и в то же время амбициозно к решению этой проблемы. Пока такой подход вроде не разделяют. Белоруссия просто хочет получить скидки до уровня российских цен, но при этом не интегрируя свой рынок в единый рынок с РФ», — считает заместитель генерального директора по газовым проектам ФНЭБ.

Он также обратил внимание на то, что если речь идет о создании единого рынка газа, то само понятие экспорта в Белоруссию уйдет из лексикона. Произойдет создание единого газового пространства между Россией и Белоруссией. Однако для начала надо приложить немало усилий, чтобы проработать и создать все необходимые предпосылки и регулирование, которые позволят этому рынку хорошо и правильно функционировать.

Напомним, сегодня посол России в Минске Александр Суриков заявил о том, что отношения двух стран в нефтегазовой сфере не должны осложниться в канун Нового года, поскольку стороны определились с ценой на газ до 2018 года включительно. Сейчас речь идет в основном о 2019 годе и более долгосрочной перспективе, в том числе, когда приблизятся сроки создания единого рынка газа. Поэтому Москва и Минск должны выработать общие подходы по транзиту голубого топлива. По словам Сурикова, сейчас стороны решают, по новым или старым трубопроводам транспортировать газ в будущем, а также договариваются о длине логистического плеча. Это будет единый рынок, где стоимость газа будет биржевой или общей, плюс затраты на транзит, объяснил посол.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия меняется ради единого энергорынка ЕАЭС