Топилин: На повышение зарплат бюджетникам из бюджета выделят 10 млрд рублей

Москва, , 17:38 — REGNUM Власти Российской Федерации предусмотрели выделение средств на повышение зарплат работникам бюджетной сферы уже в 2017 году. Об этом сегодня, 31 октября, заявил министр труда и социального развития Максим Топилин, отвечая на вопрос существуют ли риски невыполнения соответствующих поручений президента РФ Владимира Путина.

Топилин заявил, что необеспеченный финансами ресурс в бюджетах субъектов на заработную плату бюджетников на сегодняшний день составляет чуть более 3 млрд рублей.

Он уточнил, что речь идёт о восьми субъектах РФ.

«Если говорить по этому году, то сейчас министерство финансов готовит распределение 10 млрд рублей, которые предусмотрены в бюджете, дополнительные средства. И по нашим оценкам, если говорить о зарплате бюджетников, то сегодня не обеспечены ресурсы в бюджетах субъектов, составляют чуть более 3 млрд рублей», — рассказал Топилин.

Министр подчеркнул, что после того, как Минфин распределит эти 10 млрд рублей, регионы полностью смогут закрыть потребность.