В Мосгордуме одобрили увеличение социальных выплат с 2018 года

Москва, , 20:51 — REGNUM Повышение социальных выплат ждёт каждого шестого жителя Москвы, это более 2,2 млн человек. Об этом 31 октября заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного парламента. По словам Шапошникова, столичные власти полностью выполнят свои социальные обязательства перед москвичами.

Так, с 1 января 2018 года в два и более раз увеличиваются выплаты многодетным, малообеспеченным семьям с детьми и семьям, воспитывающих детей-инвалидов увеличатся. Также будут увеличены субсидии пожилым москвичам: пенсионерам, ветеранам войны и труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий.

«Важно отметить, что инициатива повышения социальных выплат исходила от родительской и ветеранской общественности столицы. Представители общественных организаций, объединяющих родителей, пенсионеров, ветеранов, сами обозначили, какие пособия и насколько нужно увеличить. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эти рекомендации и сдержал свои обещания: соответствующие решения закреплены постановлением правительства Москвы», — отметил Алексей Шапошников.

Он добавил, что обсуждения с участием общественности прошли и в столичном парламенте. Депутаты Мосгордумы поддержали инициативу по увеличению выплат. Также планируется повышение зарплат работникам бюджетных сфер.

«Напомню, что 10 тыс. рублей в месяц составит ежемесячное пособие на ребенка до трёх лет малообеспеченным семьям. 15 тыс. рублей в месяц будут получать одинокие матери и столько же составит ежемесячная выплата семьям с детьми, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов или служит по призыву. Пенсионеров ждет повышение минимальной пенсии с 14 500 рублей до 17 500 рублей», — заявил председатель Мосгордумы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на заседании президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, какие социальные выплаты будут увеличены с 2018 года. Помимо увеличения размера пенсий и пособий на детей, дополнительные компенсации предусмотрены для столичных долгожителей. Единовременно 15 тыс. рублей получат те, кому в следующем году исполнится 101 год и больше. Супружеские пары по случаю юбилеев тоже получат денежные выплаты. Отметившие 50-летие совместной жизни получат 20 тыс. рублей, 55-летие и 60-летие — 25 тыс. рублей, 65-летие и 70-летие — 30 тыс. рублей. Также в два раза увеличатся ежемесячные компенсации пенсионерам, выплачиваемые взамен бесплатного проезда на городском транспорте, а также в пригородных электричках. Всего на социальные нужды в 2018 году планируется выделить 430 млрд рублей.

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