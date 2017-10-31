Нижегородский депутат предлагает следователям заняться и.о. замгубернатора

Нижний Новгород, , 17:28 — REGNUM Едва прокуратура успела оправдать действия одного и.о. заместителя губернатора Нижегородской области, как местные депутаты решили взяться за второго. На этот раз предлагается поискать противоправные действия в деятельности Дмитрия Сватковского, активно курировавшего реализацию проекта по строительству IТ-парка «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде.

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Если против и.о. замгубернатора Романа Антонова выступили «Справедливая Россия» и ЛДПР, то за Сватковского взялись коммунисты в лице депутата Заксобрания Владимира Буланова. Именно он внес на рассмотрение областного парламента проект обращения в СК РФ, в котором следователям предлагается повнимательнее присмотреться к деятельности Сватковского.

В тексте обращения, адресованного на имя руководителя регионального отделения СК РФ Андрея Виноградова, в частности, говориться, что в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» на территории Нижегородской области был построен парк информационных технологий «Анкудиновка». С 2007 по 2015 год на реализацию проекта из федерального и регионального бюджетов было направлено более 3 млрд рублей.

В марте 2013 года Минкомсвязи РФ в признало IТ-парк «Анкудиновка» неэффективным. Было принято решение о том, что все средства, которые не были в 2007—2012 годах, будут возвращены в программу для использования по целевому назначению.

В феврале 2015 года ГУ МВД по Нижегородской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 9 («Мошенничество в особо крупном размере») из-за строительства магистрального водовода к технопарку. В ходе доследственной проверки было установлено, что при строительстве водовода от водонапорной станции «Малиновая гряда» в Приокском районе города Нижнего Новгорода до Высоковской насосной станции в Нижегородском районе города вместо новых труб были положены трубы, бывшие в употреблении.

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В итоге проект строительства технопарка в сфере высоких технологий завершился на территории Нижегородской области строительством здания бизнес-инкубатора и бизнес-центра с котельной. При этом бизнес-центр, имеет общую площадь более 12 тыс. кв. метров при полезной площади всего 2,6 тыс. кв. метров, а стоимость 1 кв. метра полезной площади в разы превышает аналогичные предложения на рынке недвижимости в Нижнем Новгороде. При этом здание бизнес-центра обладает ограниченным функционалом, а планы эффективного использования здания у правительства Нижегородской области отсутствуют.

Отдельно Буланов обращает внимание котельную, стоимость строительства которой составила более 385 млн рублей, но так и не введенной в эксплуатацию. Степень готовности объекта оценивается в 96%. При этом дальнейшая судьба котельной неизвестна, несмотря на установленное дорогостоящее оборудование.

Также у депутата вызывает вопросы решение о выделении огромного земельного участка под реализацию проекта технопарка. Изначально выделение земельного участка объяснялось проектом IТ-парка с собственным жилым комплексом для сотрудников, детским садом и школой, имеющих собственную коммунальную инфраструктуру. Сегодня, по данным Буланова, участок продается по частям либо сдается в аренду под проекты, не имеющие никакого отношения к технопарку. Никаких «якорных» резидентов в технопарк так и не привлечено.

По мнению депутата, нецелесообразность и неэффективность расходования бюджетных средств при строительстве технопарка очевидна.

Во второй части обращения Буланов переходит к персоналиям, напоминая, что проект создания IТ-парка «Анкудиновка» курировал заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, занимавший в 2007 году должность министра инвестиционной политики Нижегородской области.

После того, как весной 2017 года депутаты областного Заксобрания признали реализацию проекта по строительству IТ-парка «Анкудиновка» неэффективной, а работу областного правительства неудовлетворительной, региональные власти так и не удосужились представить документы по реализации проекта и предложить концепцию развития и использования здания бизнес-центра технопарка.

В связи с этим Буланов предагает Виноградову провести проверку в отношении исполняющего Сватковского на предмет наличия противоправных действий при реализации проекта строительства IТ-парка «Анкудиновка» на территории Нижегородской области, приведшему к многомиллионному ущербу федерального и областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородское правительство рассчитывало, что «Анкудиновка» станет самым большим IT-технопарком в России. При проектировании технопарка предполагалось, что общий объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей. Проект планировалось реализовать на участке площадью 62 га. Было запланировано строительство общественно-делового центра площадью 90 тыс. кв. метров, технологических объектов — 105 тыс. кв. метров и 225 тыс. кв. метров жилья.

В июне 2015 года технопарк был открыт. Его строительство обошлось почти в 3 млрд рублей, из которых около 1 млрд рублей составили средства федерального бюджета, 1,86 млрд рублей — из областного. Мощная котельная, которая должна была снабжать теплом сам технопарк и построенное рядом жилье, так и осталась недостроенной. Жилье не было построено вообще. .

Осенью 2016 года областное правительство предлагало передать котельную нижегородскому ОАО «Теплоэнерго», но предприятие отказалось. Энергетики сочли невыгодными для себя инвестиции в этот объект.