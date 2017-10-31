ФАС потребовала вернуть два парома на Керченскую переправу

Симферополь, , 17:16 — REGNUM Отменить решение о приостановке работы на линии Кавказ — Крым паромов «Гликофилоуса III» и «Майор Чапичев» потребовала Федеральная антимонопольная служба от ООО «Морская дирекция» — оператора Керченской морской переправы. Документ 31 октября появился на сайте Крымского УФАС.

Согласно документу, решение ООО «Морская дирекция» приостановить работу паромов на период с 1 по 30 ноября имеет признаки нарушения антимонопольного законодательства: по мнению ведомства, таким образом для двух компаний, одна из которых является собственником парома «Майор Чапичев», а вторая — фрахтователем «Гликофилоуса III», создаются «дискриминационные условия».

До 17:00 31 октября «Морская дирекция» должна направить письма об отмене приостановления движения паромов.

В случае невыполнения предупреждения, сообщает УФАС, может быть принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Паром «Гликофилоуса III» построен в 2009 году, вмещает 223 пассажиров и 110 легковых транспортных средств. Паром «Майор Чапичев», построенный в 2008 году, вмещает 500 пассажиров и 110 легковых транспортных средств.

Отметим, что, согласно данным, размещенным на сайте оператора Керченской переправы, всего на линии Кавказ — Крым используется шесть паромов. При этом пока, до открытия Керченского моста, переправа является единственным, помимо авиасообщения, способом связи между полуостровом и «большой землей».

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