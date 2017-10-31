В Курске мэрия выкупит у строителей квартиры переселенцев в 2018 году

Курск, , 16:40 — REGNUM В Курске жильцы нового дома на проспекте Дериглазова, переселенные из ветхой многоэтажки на улице Конорева, смогут стать полноправными владельцами своих квартир в первом полугодии 2018 года. Как сообщила ГТРК «Курск», в городском бюджете будут заложены средства для выплаты задолженности перед строительным предприятием.

Как уже сообщало ИА REGNUM, АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А. Ф. Дериглазова» собирался отсудить у мэрии 90 квартир, переданных курянам в рамках программы переселения из ветхого жилья. Дом №20 на улице Конорева в 2016 году чуть не обрушился, и людей пришлось спешно эвакуировать. Благодаря резонансу в прессе и вмешательству общественников квартиры они получили в конце ноября 2016 года и проживают там до сих пор по договору соцнайма. Однако строители до сих пор не получили свои 150 миллионов рублей. Общественники уже назвали начавшееся судебное разбирательство «распиской в бессилии и непрофессионализме чиновников».

Жильцы нового дома просили сделать их одной из сторон судебного разбирательства, чтобы судьба квартир не решалась без участия проживающих в них людей. Глава города Николай Овчаров по традиции попросил курян не паниковать, заверив, что жилья люди не лишатся:

«Паниковать надо было, когда они жили в доме, который мог развалиться. Мы вместе с КПД принимаем мировое соглашение и благодаря этому закладываем в бюджет необходимую сумму по контракту о передаче квартир переселенцам», — заявил мэр.

Сейчас, по словам председателя областного комитета ЖКХ Татьяны Яковченко, договоренность с предприятием уже достигнута, и мировое соглашение будет подписано на одном из предстоящих судебных заседаний.

«В момент, когда принимали решение по дому, бюджет был уже сформирован и утвержден. Естественно, предполагалось продать часть муниципального имущества и эти деньги заложить. Увы, имущество не оказалось проданным, соответственно, у нас есть первоочередные статьи расходов: зарплаты, коммунальные услуги и те, которые были раньше сформированы. И поскольку это расходное обязательство появилось лишь в середине года, город не смог заложить эти денежные средства, как он того планировал. Не смог и выполнить те обязательства, которые он взял перед застройщиком. Застройщик действительно обратился в суд, но, скорее, это была превентивная мера», — заявила Яковченко.

Напомним, дом на проспекте Дериглазова — не единственный объект, за строительство которого завод до сих пор не получил от мэрии денег. Еще один иск касается детского сада №15 на проспекте Дериглазова, за который предприятие должно было получить около 200 миллионов рублей.

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