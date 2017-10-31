Грузия перейдёт на «накопительную» пенсионную систему

Тбилиси, , 16:33 — REGNUM Грузия начинает реформу пенсионной системы и переходит на так называемую «накопительную пенсию». Презентация соответствующего законопроекта, разработанного совместно министерствами экономики, финансов и Национальным банком, состоялась 31 октября.

Как заявляют авторы законопроекта, пенсионная реформа распространится как на граждан Грузии, так и на постоянно проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, которые работают и получают доходы в Грузии. Осуществление пенсионной реформы начнется одновременно как в государственном, так и в частном секторе экономики.

По заявлению заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Нино Джавахадзе, в рамках реформы для каждого гражданина будет создан индивидуальный пенсионный счет, и все работники и работодатели должны будут вносить на него пенсионный взнос в размере 2% от зарплаты работника до ее налогообложения, а самотрудоустроенные лица — 4% от своих доходов. Государство же будет начислять на индивидуальный пенсионный счет каждого работника и каждого самотрудоустроенного лица еще по 2% от их зарплаты (доходов).

«Контрибуция государства в этом процессе очень важна. Она состоит не только в начислении дополнительных 2%, но и в том, что сами пенсионные взносы, начисленные на них проценты и вынос пенсии будут освобождены от государственных налогов. Это очень большая льгота, которая поощрит людей на участие в этой системе», — заявила Нино Джавахадзе.

Включение в новую систему пенсионного обеспечения будет обязательным для трудоустроенных граждан с 40-летнего возраста. Для тех же, кому 40 лет исполнилось или исполнится до вступления нового закона в силу, участие в накопительной пенсионной системе будет добровольным. Добровольным будет присоединение к новой пенсионной системе и для самотрудоустроенных лиц, независимо от их возраста.

Законопроект «О накопительной пенсии» был разработан правительством Грузии при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития, Международного валютного фонда, Агентства развития Франции (AFD) и USAID.

Законопроект будет представлен на рассмотрение парламента Грузии до конца этого года, а его вступление в силу, задействование пенсионной схемы и прием контрибуций запланированы с третьего квартала 2018 года.

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