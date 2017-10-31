Правительство Хорватии обозначило сроки вступления в Шенген и введения евро

Загреб, , 16:02 — REGNUM Правительство Хорватии намерено начать процедуру введения евро в стране в качестве национальной валюты до 2020 года, когда к Загребу перейдёт председательство в Совете ЕС. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович, выступая на конференции «Стратегия введения евро в Хорватии».

По его словам, в указанные сроки страна должна присоединиться к Европейскому механизму валютных курсов (ERM2). Полностью же перейти на евро Загреб рассчитывает «в течение двух правительственных сроков», то есть в ближайшие 7−8 лет, отметил Пленкович.

До своего председательства в Европейском союзе Хорватия также надеется иметь политическое решение о присоединении страны к Шенгенской зоне.

Как отметил премьер-министр, вхождение в Шенген и еврозону — это «две ключевые цели, которые ставит перед собой Хорватия, как самый молодой член ЕС».

Напомним, балканская страна присоединилась к Европейскому союзу 1 июля 2013 года. На сегодняшний день на территории страны действует национальная валюта — хорватская куна, курс которой по отношению к евро составляется приблизительно 7,5 к 1. Ожидается, что главной проблемой Хорватии перед переходом на евро станет сокращение государственного долга, который на сегодняшний день превышает 80% ВВП страны.

Перспективы присоединения республики к Шенгену пока остаются туманны. В начале сентября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал расширить Шенгенскую зону за счёт включения в неё Хорватии, а также давних кандидатов на членство — Болгарии и Румынии, однако странами — членами ЕС данная инициатива была встречена неоднозначно. Так, в МВД Германии заявили, что «восточноевропейские страны не готовы к Шенгену», и в целом выступили против расширения зоны «особенно сейчас, когда наблюдается кризис с беженцами в ЕС».