ТЭС Украины не будут использовать вместо угля природный газ

Киев, , 15:58 — REGNUM Тепловые электростанции Украины не будут переводиться с угля на природный газ, заявил 31 октября заместитель коммерческого директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Маляр, сообщает УНН.

По его словам, фирма «ДТЭК Энерго» не планирует закупать газ в расчете перевести украинские ТЭС на новый вид топлива.

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«Мы таких перспектив (замены угля на газ на ТЭС — ИА REGNUM ) не видим для себя», — сказал Маляр.

Напомним, с февраля 2017 года на Украине начался энергетический кризис, вызванный блокадой Донбасса. Украинские электростанции, работающие на антраците, получали топливо преимущественно из Донбасса, но после блокады поставки угля прекратились.

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В связи с этим министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что к концу 2019 года украинские ТЭС откажутся от антрацитового топлива и перейдут на уголь газовой группы. Так, на Змиевской ТЭС уже завершили переоборудование энергетического блока №2 для его работы на газовом угле.

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