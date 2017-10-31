Как БАМ строили: в Астрахани открывается Кирикилинский мост

Астрахань, , 15:54 — REGNUM В Астрахани до долгожданного жителями областного центра события осталось всего два дня. Уже 2 ноября официально будет дан старт движению по Кирикилинскому мосту. На церемонию открытия всех желающих пригласил консультант губернатора Астраханской области Артем Кондрашев, сообщивший о времени и дате мероприятия.

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Мост в створе улицы Соликамская через реку Кривая Болда в Ленинском районе со стороны микрорайона Бабаевского закрыли на ремонт еще весной 2013 года.

«Пять лет и готово», «Что-то быстро его построили, в рекордно-быстрые сроки…», «Как БАМ строили», — с неподдельным сарказмом говорят астраханцы.

Жители города с одной стороны, рады такому событию («На улице Савушкина люди хоть вздохнут»), с другой, уже предвкушают «пробки на Свободном», «кранты на улице Яблочкова и Вокзальной площади».

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Как сообщало ИА REGNUM, Кирикилинский мост был закрыт из-за аварийного состояния в марте 2013 года. Такое решение приняло ГИБДД. После того, как были пройдены все конкурсные процедуры и найден подрядчик, ремонт планировалось начать в конце 2015 года. Однако компания позднее отказалась от выполнения контрактных обязательств. Объявленные сроки завершения ремонтных работ в марте 2017 года не были выдержаны. Дата открытия объекта была перенесена на сентябрь. Горожане искренне надеются, что на этот раз движение по мосту все-таки будет открыто.

Добавим, что в Астрахани помимо мостов активно ведётся и ремонт дорог. Так, на сегодня полностью отремонтированы 12 из 13 дорог, входящих в программу 2017 года. На стадии завершения работы по Началовскому шоссе. В итоге общая протяженность дорожных объектов превысила 23 км, а площадь 284 тыс. кв. м. Также завершены работы по ликвидации 28 из 34 запланированных аварийно опасных участков уличной дорожной сети города.

В планах на 2018 год — ремонт ещё более 43 км дорог. В их числе 26 городских дорог, а также мост через Прямую Болду и путепровод «Вокзальный».

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