Политологи обсудили сценарии развития отношений между властью и бизнесом

Москва, , 15:51 — REGNUM Сегодня, 31 октября, состоялся экспертный круглый стол, участниками которого стали ведущие российские политологи. В ходе обсуждения были затронуты наиболее острые вопросы, касающиеся эффективного построения взаимоотношений между бизнес-структурами и властью. По замечанию экспертов, в последнее время все большее развитие получает тенденция усиления государственного контроля за различными отраслями бизнеса: рассматриваются и принимаются все новые инициативы, не приводящие, в конечном счете, к эффективному регулированию бизнес-процессов.

«В последнее время в госрегулировании бизнеса, как, впрочем, и других сторон хозяйственной деятельности и общественной жизни, доминирование запретительно — ограничительных мер все более заметно», — отметил генеральный директор Центра политической информации (ЦПИ) Алексей Мухин. Среди наиболее ярких примеров политологи упомянули усиление регулятивных практик в отношении производства табачной и алкогольной продукции, ужесточение контроля за рынком автострахования, принятие ряда нововведений в отношении регулирования сетевой торговли, введение дополнительных норм для интернет-торговли.

Участники мероприятия выразили опасение, что дальнейшее развитие запретительно-ограничительного тренда может значительно навредить не только бизнесу и потребителям товаров и услуг, но и самому государству в целом. «Неэффективность государственного регулирования не только подрывает доверие населения и бизнеса к регулированию, но и повышает издержки государства в реализации контролирующих функций. Неэффективное регулирование в конечном счете обходится государству дороже, чем отсутствие регулирования вовсе», — заметил член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Эксперты также выступили с инициативой создания координационного экспертного центра, нацеленного на мониторинг и анализ текущей ситуации, а также разработку практических рекомендаций по построению наиболее эффективной модели отношений бизнеса и власти. «До сих пор не существует ни одного центра, обладающего необходимой экспертизой, способного мониторить текущую ситуацию в данной области, заниматься анализом и консультированием, изучением международных практики и их применимости в российских условиях», — подчеркнул генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Ожидается, что центр будет создан на базе Института региональных проблем и Центра политического анализа и приступит к работе в ближайшее время.