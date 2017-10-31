МЭР: Россия поднялась сразу на пять строк в рейтинге Doing Business

Москва, , 15:52 — REGNUM Россия поднялась на с 40-го на 35-е место в очередном рейтинге Doing Business, сообщил 31 октября на встрече президента с членами правительства глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Сегодня будет опубликован рейтинг Doing Business Всемирного банка, Россия здесь поднялась на 5 позиций по сравнению с результатом прошлого года и занимает теперь 35 место», — сообщил министр.

Кроме того, Максим Орешкин напомнил присутствующим, что 6 лет назад Россия в этом рейтинге, отображающем простоту и комфорт ведения бизнеса, занимала скромное 124 место. У России отмечен самый большой прогресс среди всех государств, принимающих участие в рейтинге Doing Business.

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Напомним, система рейтингов Doing Business Всемирного банка заключается в ранжировании государств относительно 11 индикаторов благоприятности условий ведения предпринимательской деятельности.

Всего в рейтинге 190 позиций. Чем выше позиция страны в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса, тем благоприятнее предпринимательская среда для открытия и функционирования предприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2016 года среди стран постсоветского пространства лидером рейтинга Doing Business являлась Эстония (12-е место), далее следовала Латвия (14-я позиция) и Грузия (16 результат). Россия заняла в 2016 году 40-ю строчку Doing Business.