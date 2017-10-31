Энергорынок Украины задолжал $260 млн перед ТЭС

Киев, , 15:48 — REGNUM 7 млрд гривен ($260 млн) задолжал украинский энергорынок тепловым электростанциям, заявил заместитель коммерческого директора «ДТЭК Энерго» Дмитрий Маляр, сообщает 21 октября УНН.

Таким образом, Маляр привел данные на 1 октября 2017 года. Он также отметил, что задолженность за электричество растет из года в год, поскольку все жилищно-коммунальное хозяйство Украины постоянно набирает долги, не имея возможности их оплатить.

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Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Украина должна перейти на новые модели энергорынка. Однако для этого, по словам Насалика, правительство должно списать задолженность в размере 32,7 млрд гривен ($1,25 млрд).

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При этом общий госдолг Украины продолжает расти. Только на обслуживание госдолга в 2018 году Киев потратит 130,2 млрд гривен ($4,96 млрд), а выплатить в 2018 году Украина должна будет 305,925 млрд гривен ($11,67 млрд).

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