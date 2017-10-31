Рубль теряет в весе

Москва, , 15:39 — REGNUM Российский рубль 31 октября теряет вес в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Доллар в паре с евро на мировом валютном рынке торгуется вяло, поэтому до появления более выраженных драйверов пара доллар/рубль будет ориентироваться на сырьевой фактор.

«Для того, чтобы продолжить восхождение, инструменту нужно закрепиться над уровнем 58,35. В таком случае шансы на дальнейший рост будут шире», — полагает Бодрова.

По ее словам, влияния процессов абсорбирования ликвидности американским Минфином и Федрезервом на мировой рынок пока не особенно заметно, хотя стоит признать, что валюты развивающихся экономик держатся под давлением уже несколько дней — может быть, и по этой причине тоже.

«Ко всему прочему, в ближайшее несколько дней появится много новостей из США — от итогов заседания Федрезерва до фамилии нового главы регулятора. Рынок новостей не боится и продолжает симпатизировать гринбеку», — считает эксперт.

Добавим, 31 октября доллар США оценивается в 58,27 руб. (+0,5%). Евро торгуется 67,78 руб. (+0,35%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 1 ноября, составляют 58,11 руб. за американскую валюту и 67,64 руб. за евро.

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