Россельхознадзор пресёк попытку реэкспорта польских шампиньонов из Сербии

Самара, , 15:39 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками таможни пресекло попытку поставки на российский рынок продукции растительного происхождения, подпадающей под действие продовольственного эмбарго. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным Россельхознадзора, 27 октября в ходе проверки партии шампиньонов весом 249 килограммов на ящиках с продукцией были обнаружены следы перемаркировки польских этикеток на маркировку Сербии.

Партия указанной продукции была запрещена ко ввозу, а затем в соответствии с постановлением правительства была изъята и уничтожена в установленном порядке на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе.

Отметим, что случаи запрета ко ввозу в Россию продовольствия из Сербии в последнее время участились.

Так, неделей ранее управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям не пропустило партию готовой мясной продукции из Сербии общим весом 8,4 тонны. В ходе проверки было установлено, что у поставщика отсутствует электронное уведомление о выдаче ветеринарного сертификата от официальной ветеринарной службы республики.

В конце сентября стало известно, что российские надзорные органы заподозрили Сербию в реэкспорте продукции из стран Европейского союза, в отношении которых действует российское эмбарго в ответ на введённые этими странами санкции.

Как сообщали сербские СМИ со ссылкой на источники, подозрения начали возникать на фоне значительного роста объёмов поставок сербской сельскохозяйственной продукции, при этом последней каплей послужила поставка инжирных персиков, которые в Сербии не выращиваются вовсе.

В связи с этим российская сторона потребовала от Белграда предоставить точные данные о площадях, занятых под посадки овощей и фруктов в республике.

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Напомним, что Сербия, несмотря на активное давление Запада, до настоящего времени отказывается присоединиться к санкциям против России. Введенное Москвой в 2014 году продовольственного эмбарго позволило республике существенно нарастить поставки своей продукции на российский рынок.

На сельскохозяйственную продукцию приходится более трети от общего объёма сербского экспорта в Россию. Основу поставок составляют яблоки, клубника, персики и нектарины, вишня.