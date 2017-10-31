Ивановцев научат обращению с финансами

Иваново, , 15:33 — REGNUM Ивановская область присоединилась к проекту Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», в рамках которого с 30 октября по 5 ноября проходит IV Всероссийская неделя сбережений — 2017. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Врио заместителя председателя правительства Ивановской области Любовь Яковлева пояснила, что целью этого проекта является повышение финансовой грамотности граждан, содействие формированию у населения ответственного отношения к личным финансам и разумного финансового поведения, а также совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг. Департамент финансов Ивановской области выступает координатором проведения Всероссийской недели сбережений на региональном уровне.

В рамках недели жители Ивановской области узнают об основах личного финансового планирования и финансовой безопасности, принципах ответственного инвестирования, способах защиты своих интересов при пользовании финансовыми услугами. Программа недели сбережений предусматривает консультации специалистов, открытые лекции и семинары от экспертов и профессионалов финансового рынка, лекции в вузах. На площадках выступят партнеры проекта — крупнейшие банки: Почта Банк, Сбербанк, ВТБ 24, Россгострах Банк. Планируется, что участниками проекта станут более двух тысяч жителей Ивановской области. Информацию о мероприятиях в рамках IV Всероссийской недели сбережений можно получить на сайте департамента финансов Ивановской области.

Мероприятия, направленные на формирование финансово грамотного поведения, проводятся в регионе с 2012 года, в прежние годы они были рассчитаны, в основном, на школьную и студенческую аудиторию. Мероприятия IV Всероссийской недели сбережений предназначены, в первую очередь, для взрослой аудитории — активных и потенциальных пользователей финансовых услуг.

Добавим, что в Российской Федерации в текущем году утверждена Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 2017−2023 гг. В Ивановской области рассматривается вопрос о разработке региональной программы повышения финансовой грамотности населения. Планируется, что в работе над документом и в популяризации этого направления деятельности примут активное участие представители муниципальных образований, организаций финансового сектора и бизнеса, общественных объединений, экспертных сообществ, СМИ.