В Подмосковье построят завод по производству сырокопченых колбас

Кашира, Московская область, , 15:29 — REGNUM В Московской области в 2018 году планируется открыть завод по производству сырокопченых колбас, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области.

По словам главы Минсельхозпрода региона Андрея Разина, мясоперерабатывающий завод станет крупнейшим в Европе

Завод откроется под Каширой. В его создание будет вложено более 6 млрд рублей. Власти Подмосковья рассчитывают, что завод заработает в III квартале 2018 года.

«Мощность составит 80 тонн готовой продукции в сутки. Будет создано более 200 новых рабочих мест», — пояснил Разин.

С вводом в эксплуатацию завода вырастут налоги в бюджеты всех уровней, отметил он.

По предварительным прогнозам, предприятие планирует отчислить в областной бюджет более 3 млрд рублей в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 22 сентябре 2017 года в городе Ступино Московской области состоялось открытие завода по производству тортилий, кукурузной муки и кукурузных чипсов. Завод «Солнце Мехико» мексиканской компании Gruma открыт в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».

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Напомним, в последнее время Подмосковье активно привлекает инвестиции. Так, в 2017 году в области началось строительство нескольких крупных заводов.

Так, в марте 2017 года в Орехово-Зуевском районе Московской области запущено производство итальянского голубого сыра. В июне в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Московской области заложен первый камень в основание завода по производству автомобилей Mercedes-Benz. В июле начали возводить завод по переработке зерна.

Также планируется построить завод по производству жизненно важных лекарств.

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