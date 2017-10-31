Прибыль банка Порошенко выросла за год в 2,5 раза

Киев, , 15:18 — REGNUM В финансовом отчете киевского Международного инвестиционного банка (МИБ), принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, отмечается увеличение чистой прибыли предприятия в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 31 октября сайт «Украинские новости».

«Чистые процентные доходы банка за указанный период составили 123 млн гривен, чистые комиссионные — 66 млн гривен», — сообщается в отчете.

Издание отмечает, что Порошенко опосредованно владеет наибольшим пакетом акций МИБ (60%). Другой крупный владелец ценных бумаг предприятия — первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко. На его долю приходится 14,9% акций.

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Напомним, согласно данным Нацбанка Украины, банк, контролируемый Порошенко, по размеру активов на 1 июля 2017 года занимал 23-е место (7,3 млрд гривен) среди 88 действующих в стране банков.

Добавим, еще в апреле 2014 года, до избрания на пост президента, Порошенко обещал продать принадлежащий ему концерн Roshen в случае победы на выборах, после же голосования вопрос о продаже кондитерского производства увяз в бюрократических процедурах.

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По данным журналистского расследования, выложенным на украинском портале espreso. tv Порошенко, чтобы не платить на Украине налоги, создал компанию в офшорной зоне на Британских Виргинских островах, куда и вывел активы Roshen.