Нефть потопчется около $60

Москва, , 15:10 — REGNUM Буквально через неделю, 7 ноября, ОПЕК обнародует свой глобальный прогноз развития мировой экономики и свои оценки соотношения спроса и предложения на углеводороды в среднесрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

«Котировки нефти готовятся к этому событию, как к празднику, показывая максимумы за более чем двухлетний период. Но в отсутствие дополнительных стимулов для роста, котировки, скорее всего, притормозят на текущих уровнях и немного «потопчутся» в районе $60 за баррель марки Brent», — считает Дьяченко.

По его мнению, вряд ли рынок нащупал баланс как между спросом и предложением, так и между конкурирующими интересами производителей нефти. Поэтому, после небольшой остановки, цены продолжат флуктуировать и к снижению котировок до $55 не нужно относиться как опасной тенденции.

«Нежелание отдавать свои рынки конкурентам из США (а это может случиться, если котировки продолжат рост), ОПЕК и Россия сосредоточат усилия на удержание котировок как от сильного падения, так и от чрезмерного роста», — считает эксперт.

При текущем уровне волатильности, котировки способны изменяться более чем на $1в любую сторону даже в отсутствие однозначных новостей.

«Нужно признать, что в последнее время большинство факторов помогали росту котировок — это и переговоры ОПЕК и России, и продолжающиеся боевые действия и неопределенность в районе нефтеносных провинций на севере Ирака, и обострение риторики в отношение Ирана со стороны США, и улучшение прогнозов по росту спроса со стороны Китая», — пояснил Дьяченко.

Остановить эту тенденцию может рост запасов углеводородного сырья в США. Очередной недельный отчет выходит 1 ноября вечером, напомнил он.

«Если итоговая цифра окажется ниже или на уровне ожиданий (прирост запасов на 900 тыс баррелей), котировки могут прибавить. Если же прирост запасов окажется существенно выше ожиданий, рынок скорее всего скорректируется. Но такая коррекция будет неглубокой и непродолжительной», — полагает эксперт.

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