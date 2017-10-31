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Россия и Иран дали старт проекту АЭС «Бушер-2»

Экономика

Мощность двух блоков второй очереди АЭС составит 2100 МВт

Бушир, Иран, 31 октября 2017, 15:10 — REGNUM  Представитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и вице-президент Ирана, президент Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи приняли участие в церемонии начала практических работ по строительству второй очереди (энергоблоки №2 и №3) иранской АЭС «Бушер» (проект «Бушер-2»), пишет 31 октября «Российская газета».

Таким образом был дан старт совместному проекту России и Ирана по строительству двух энергоблоков общей мощностью 2100 МВт. В ходе открытия площадки Лихачев выразил уверенность, что совместная работа еще больше укрепит отношения российских и иранских специалистов.

«Развитие национальной атомной энергетики самым позитивным образом отразится на экономике Исламской Республики, — сказал Лихачев и в качестве примера привел действующий энергоблок АЭС «Бушер», который «позволяет экономить существенные средства на добыче нефти, а когда к энергосистеме страны присоединятся еще 2100 мегаватт, иранская экономика получит мощный импульс для развития».

Отметим, строительство второй очереди АЭС «Бушер» ведется за счет средств Ирана. Заливка бетона в основание энергоблока №2 запланирована на 2019 год, а начало работ на котловане энергоблока №3 — на 2018-й.

В настоящее время в Бушере работают 124 специалиста из России, и там же проживают 22 члена некоторых семей.

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Атомная энергетика
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