Эксперты не видят смысла в исторической брусчатке в Москве

Москва, , 15:02 — REGNUM Покрывать столичные улицы асфальтом выгоднее по всем признакам, считает эксперт в области дорожного строительства, почетный строитель и почетный дорожник Александр Малов. Так он прокомментировал 31 октября корреспонденту ИА REGNUM усилия городских властей, направленные на то, чтобы покрыть как можно большие площади столичных тротуаров брусчаткой и плиткой, а некоторые участки — так называемой исторической брусчаткой.

Как сообщалось ранее, на Сретенке, Земляном Валу, Тверской и других местах в рамках программы «Моя улица» в Москве появились площади, выложенные брусчаткой дореволюционной поры. На Петровке, например, её нашли при реконструкции, сохранили и вымостили несколько участков.

Таков один из итогов программы «Моя улица», об окончании которой в своём недавнем интервью заявил Сергей Собянин.

«Доставать старую брусчатку и снова её укладывать? Кому это надо? — задаётся вопросом Малов. — Другое дело, если бы речь шла о том, чтобы часть старого покрытия закрыть, например, небьющимся стеклом и показывать горожанам — мол, вот так дороги делали раньше. В том же, что делают, я не вижу никакой культурной связи и смысла».

При этом эксперт обратил внимание на то, что сама идея замены асфальта плиткой не очень хороша.

«Во-первых, плитка в два раза дороже, — напомнил он. — Во-вторых, она менее пригодна для ремонта, а в-третьих, для работы с ней просто отсутствуют необходимые профессиональные кадры. Асфальт и бетон гораздо практичнее. Они дешевле, их легче ремонтировать, и для их укладки есть и техника, и люди, умеющие это делать. Зачем заниматься ручной работой, если можно всё механизировать?

В своём мнении эксперт не одинок.

«Когда-нибудь Собянина прозовут плиточным или бордюрным мэром, — заявил президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. — Такое ощущение, что у него маниакальная идея — всё выложить плиткой. При этом она плохого качества, и её постоянно меняют. Это касается и так называемой исторической брусчатки, которую, как мне кажется, скоро опять поменяют вообще на какую-нибудь доисторическую. Это все показуха, на которой, судя по всему, зарабатывают заинтересованные люди из мэрского окружения».

Впрочем, есть мнение, что причина той странной политики, которую проводит мэрия, в её забывчивости. Городские власти просто запамятовали, что Москву населяют люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Я приветствую все попытки мэрии сделать что-нибудь красиво. Мне очень нравятся эти исторические фишки. Однако у меня до сих пор ощущение, что московская мэрия так и не смогла осознать, что в этом городе живут люди. Её работа — в первую очередь заботиться об их удобстве, а уже потом о всяких фишечках и фенечках. Всё вообще очень странно, так как я много ходил по Земляному Валу и по Тверской, но не замечал там никакой исторической брусчатки. На Земляном Валу я видел дыры в плиточном покрытии. Плитки не хватило, и в центре этого безумного тротуара расположились островки песка», — пояснил он.

При этом эксперт пояснил, что, помимо стремления к демонстрации тех или иных исторических древностей, городским властям следует озаботиться и тем, насколько это будет удобно самим москвичам:

«Если говорить об исторической брусчатке, то мне в принципе без разницы, но вот девушки на шпильках могут и ножки поломать. Кроме того, я совсем не уверен, что она историческая. Если же кое-кто с ней заморачивается, в то время как местами уже выложенная плитка качается под ногами, выкрашивается, а тротуары так расширены за счёт автомобильных дорог, что там возникают пробки, то, стало быть, у кого-то проблема с приоритетами».

Сами москвичи солидарны с такими оценками эксперта. В социальных сетях регулярно звучит критика в адрес городских властей. Люди возмущаются:

«Центр города напоминает бетонный могильник. Живого места не осталось!»

«Жители давно решили, что плитка в Москве не нужна, а ее кладут всё больше и больше».

«Где Москва, которую мы любили и помним?»

Впрочем, своё отношение к такой критике Собянин уже высказал в интервью от 30 октября.

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Напомним, что летом 2017 года заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков обещал, что археологические находки превратят в главные элементы городского благоустройства. В рамках программы «Моя улица» планировалось организовать особые территории с экспонированием древних артефактов, участков исторического мощения, а также элементов фундаментов и конструкций исторических построек. Активисты — градозащитники, однако, очень быстро обнаружили, как действительно стоит относиться к таким обещаниям. Например, по их словам, буквально за одни сутки под прикрытием заявлений о сохранении уникальных находок археологи и «благоустроители» разобрали по камням фундамент и сохранившиеся части стен церкви Иосифо-Волоколамского подворья XVI века.

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