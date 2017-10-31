Компания «Бионорика» отметила 20-летие деятельности в России

Москва, , 14:59 — REGNUM 20 октября в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 20-летию деятельности компании «Бионорика» в России. «Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы видим двадцатилетнюю историю успеха компании в России. В то же время мы с оптимизмом смотрим в будущее, — заявил участвовавший в пресс-конференции профессор Михаэль А. Попп, председатель правления и владелец компании «Бионорика СЕ». Он подчеркнул, что россияне с давних пор проявляют интерес к растительным препаратам: «Эта вера в целебные силы природы нас объединяет».

В 1997 г. «Бионорика» вышла на рынок с лекарственными растительными препаратами и открыла представительство в Москве, а с 2010 г. «Бионорика» занимает ведущие позиции в России среди производителей растительных лекарственных средств. Среди наиболее популярных препаратов компании — Синупрет®, Канефрон® Н, Мастодинон® и Тонзилгон® Н, стойкий интерес к которым даже в кризисный 2016 г. позволил увеличить удельный вес на рынке фитопрепаратов (измеряемый по продажам через аптеки) до 8,2%.

В июле этого года с торжественной церемонии закладки первого камня «Бионорика» начала создание новой производственной площадки в Воронеже. Инвестируя около 40 млн евро в строительство собственного подразделения, «Бионорика» стремится увеличить производственные мощности и сократить логистические расходы. К тому же это выгодно с точки зрения таможенных и транспортных издержек. «Бионорика» планирует запустить производство в 2021 г.