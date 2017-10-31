Бинбанк и банк «Открытие» подготовят к продаже за три года

Москва, , 14:46 — REGNUM Спустя три-четыре года Бинбанк и банк «ФК Открытие» будут готовы к продаже. Об этом в ходе конференции «Экономика и банковский сектор России» сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

По его словам, вопрос заключается в том, будет ли готов к продаже этих активов рынок.

Поздышев пояснил, что Центробанк не собирается вести работу по присоединению указанных банков к другим кредитным организациям. В планах ЦБ — оставить Бинбанк и банк «ФК Открытие» независимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре собственники Бинбанка и «ФК Открытие» попросили у Центробанка провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), созданный с целью финансового оздоровления несостоятельных банков.

Позже стало известно о назначении председателем Совета директоров «Бинбанка» одного из акционеров кредитной организации Микаила Шишханова. Ему было поручено заниматься финансовым оздоровлением «Бинбанка» и «Рост банка» при поддержке Банка России.

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