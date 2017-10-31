Вторник, 31 Октября 2017 года
16:09:45 МСК

Бинбанк и банк «Открытие» подготовят к продаже за три года

Экономика

Будет ли готов к продаже этих активов рынок?

Москва, 31 октября 2017, 14:46 — REGNUM  Спустя три-четыре года Бинбанк и банк «ФК Открытие» будут готовы к продаже. Об этом в ходе конференции «Экономика и банковский сектор России» сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

По его словам, вопрос заключается в том, будет ли готов к продаже этих активов рынок.

Поздышев пояснил, что Центробанк не собирается вести работу по присоединению указанных банков к другим кредитным организациям. В планах ЦБ — оставить Бинбанк и банк «ФК Открытие» независимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре собственники Бинбанка и «ФК Открытие» попросили у Центробанка провести санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), созданный с целью финансового оздоровления несостоятельных банков.

Позже стало известно о назначении председателем Совета директоров «Бинбанка» одного из акционеров кредитной организации Микаила Шишханова. Ему было поручено заниматься финансовым оздоровлением «Бинбанка» и «Рост банка» при поддержке Банка России.

Читайте также: В Бинбанке фиксируют остановку оттока клиентских средств

Читайте ранее в этом сюжете: МВД РФ проверит действия руководителей ЦБ, «Открытия» и Бинбанка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить