Крым встречает зиму с недостачей энергии

Симферополь, , 14:46 — REGNUM Нынешней зимой дефицит электроэнергии в Крыму может доходить до 120 мегаватт. Об этом 31 октября на пресс-конференции в Симферополе заявил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В этот осенне-зимний период мы планируем дефицит мощности до 120 мегаватт. По нашим подсчётам, в самый пиковый период общее потребление может составить 1467 мегаватт. Такого не было ещё ни в один период, поэтому наши специалисты разработали графики временных отключений на 376 мегаватт. Однако эти графики могут и не применяться», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что в момент дефицита электроэнергии на полуострове могут прибегнуть к практике перевода крупных предприятий на резервные источники питания.

«Дефицит мощности также планируется покрывать за счёт солнечной и ветровой генерации, которые суммарно дают 117 мегаватт. Если у нас не будет солнца и ветра в этот пиковый период, в соответствии с регламентом будем переводить потребителей на резервные источники питания — дизель-генераторные установки. Это 109,4 мегаватт, которые мы готовы дать в сеть», — подчеркнул Вадим Белик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Виктор Плакида ушел с поста гендиректора «Крымэнерго» из-за сложностей с реализацией федеральной целевой программы, которые привели к огромным убыткам. Комментируя отставку руководителя, глава Крыма Сергей Аксёнов однозначно заявлял, что Плакида уволен из-за больших проблем с организацией рабочего процесса.

«Это вопросы успеваемости, реализации федеральной целевой программы… Мы не можем каждый раз подталкивать руководителей к активным действиям. Программа по строительству сетей, допустим, для аэропорта «Симферополь» провалена практически полностью. Синхронизации действий со строителями не было, документы валялись по разным кабинетам. Виктор Тарасович Плакида — должностное лицо, ответственное за это, к сожалению, палец о палец не ударил, просто выступал сторонним наблюдателем. Помимо этого, осталось множество вопросов с точки зрения обслуживания, выдачи техусловий гражданам», — пояснял Аксёнов.

По информации крымского общественника Александра Талипова, который одним из первых озвучил инсайдерскую информацию о грядущем увольнении чиновника, столь неожиданное кадровое решение связано с крайне неудовлетворительными результатами работы руководства госпредприятия.

«Всего лишь за четыре месяца 2016 года упущенная выгода «Крымэнерго» из-за фактических потерь электроэнергии в сетях составила почти 329 млн рублей… «Эффективный» руководитель довёл предприятие до плачевного состояния. Впереди холода, полуостров будет испытывать нехватку электроэнергии. По предварительным данным, она составит минимум 300 мВт. Её бы должны были компенсировать мобильные генераторы, но в настоящее время 80% находятся в нерабочем состоянии, на их ремонт потребуется около 70 млн рублей! Все беды, как это водится в Крыму, свалят на бывшего министра топлива и энергетики», — пояснял ситуацию Талипов.

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