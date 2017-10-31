На Украине растет дефицит внешней торговли

Киев, , 14:43 — REGNUM На 8,1% увеличился дефицит баланса внешней торговли Украины за период с января по сентябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины (НБУ).

Согласно данным НБУ, внешнеторговый дефицит Украины за указанный период составил $4,265 млрд против $3,944 млрд в 2016 году. При этом значительно вырос дефицит торговли товарами на внешних рынках — он составил $6,034 млрд против $4,717 млрд в 2016 году.

Таким образом, дефицит внешней торговли товарами на Украине увеличился на 27,9%.

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Тем не менее Украина увеличила торговлю услугами на внешних рынках в 2,3 раза — за первые три квартала профицит баланса внешней торговли услугами Украины составил $1,769 млрд.

Напомним, дефицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2017 года составил $98,6 млн. Профицит внешнеторгового баланса Украины за первое полугодие 2016 года составил $950,8 млн.

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