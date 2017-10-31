Воронежский госуниверситет теряет бюджетные места

Воронеж, , 14:34 — REGNUM Государство не готово оплачивать обучение специалистов на факультете журналистики Воронежского госуниверситета — с 2018 года обучение здесь будет исключительно платным. Ситуация беспрецедентная для этого вуза: до сих пор места для бюджетников были на всех факультетах ВГУ.

Слухи о том, что число бюджетных мест в вузе могут сократить, появились еще в сентябре, и в числе главных кандидатов на сокращение назывался именно факультет журналистики. Сейчас же стало известно, что факультет полностью лишили бюджетных мест: по всем трем направления — реклама и связи с общественностью, телевидение и журналистика — в 2018 году набор будет вестись лишь по договору. Исключением остается специалитет военной журналистики, где сохранили 12 бюджетных мест.

Для сравнения — филологическому факультету оставили 20 бюджетных мест, а РГФ — 60.

Вместе с тем, как считает руководство факультета, сокращение бюджетных мест может привести к сокращению сотрудников. Как рассказал Тулупов «Коммерсантъ-Черноземье», в последние годы в ВГУ происходит оптимизация кадрового состава: соотношение «преподаватель — студент» должно быть на дневном отделении 1 к 12, на вечернем — 1 к 60, а на заочном — 1 к 120.

«Поскольку в вузах введено подушевое финансирование, то отсутствие бюджетных мест скажется отрицательно на наборе и факультет встанет перед перспективой резкого сокращения штата. Это приведет к снижению качества образования», — считает Тулупов.

С просьбой помочь в решении проблемы декан обратился к депутатам Госдумы от региона Андрею Маркову и Евгению Ревенко.

Как сообщало ИА REGNUM, летом преподаватели Воронежского госуниверситета жаловались на сокращение оплаты труда: перед отпуском ряду сотрудников не оплатили коммерческие часы, тем же, кому заплатили, выплатили из расчета 40 рублей в час, а не 120, как было ранее. В пресс-службе вуза тогда наличие задолженности отрицали.

Прогнозируемое деканом журфака сокращение преподавательского состава может быть также связано с желанием руководства вуза решить проблему исполнения майских указов — в соответствии с ними, к 2018 году средняя зарплата преподавателей высших учебных заведений должна составлять не менее 200% от средней по региону. По данным Росстата за первое полугодие 2017 года, средний уровень зарплат в воронежских вузах 43,8 тыс. рублей — на 18% ниже необходимого. При этом, по словам самих преподавателей, реальная зарплата отличается от статистических данных существенно — кандидат наук в ВГУ получает около 18 тысяч рублей.

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