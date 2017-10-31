Глава Удмуртии: Тема майнинга очень «вкусная», но непонятная

Ижевск, , 14:22 — REGNUM В настоящее время пока рано оценивать конкретные перспективы создания в Удмуртии майнингового центра. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов.

«Тема майнинга очень «вкусная», половина жителей ничего в этом не понимают. Второй аспект темы — непонятное регулирование в этой сфере. Это очень большой вопрос», — цитирует Бречалова Udm-info.

Глава республики отметил, что у Центробанка по этому вопросу своя позиция. Сравнение быстро растущего рынка криптовалют с проектом МММ он считает небезосновательным. При этом Бречалов выразил надежду, что обсуждение этой темы состоится в рамках встречи с вице-премьером России Игорем Шуваловым 1−2 ноября. В то же время он заверил, что в республике вопрос создания такого центра рассматривается всерьез.

«Мощности у нас есть. Сейчас просто уйдем в такой глубокий разбор маржинальности этого продукта. Пока еще рано. Мы ведем активные переговоры с участниками этой темы. Она интересная, но пока рано что-то оценивать», — резюмировал глава региона.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что криптовалюты по сути являются финансовыми пирамидами, и «криптомания» очень опасна. По ее словам, Банк России не намерен приравнивать цифровые деньги к иностранным валютам. Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку определить статус технологий и их понятий. Речь идет о применении в нормативных актах таких понятий, как «криптовалюта», «токен», «смарт-контракт» и других. При этом акцентировалось, что определение понятий и изменения в законодательстве должны осуществляться «исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в Российской Федерации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, китайская компания Innosilicon — производитель оборудования для майнинга заинтересована в создании на территории Удмуртии майнингового центра, основной задачей которого станет добыча криптовалюты. Переговоры по этой теме состоялись в республике с участием представителей правительства региона и китайской компании 25 октября.

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В случае успешного проведения дальнейших переговоров центр станет первым в России примером сотрудничества между производителем оборудования для майнинга и правительством.