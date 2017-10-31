Биткоин может оказаться самым большим «пузырем» в истории

Москва, , 14:12 — REGNUM Для того чтобы объяснить тот рост биткоина, что наблюдался с начала 2017 года необходимо вспомнить когда о нем впервые услышало большинство людей, и он перестал быть неким «тайным знанием» ограниченного круга лиц «в теме». Это произошло как раз таки в конце 2016 — начале 2017 года. Трудно сказать, почему именно это произошло, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Возможно, людей так впечатлил факт того, что одна монета биткоина стала стоить столько же сколько и тройская унция золота, из-за чего они стали гораздо больше внимания уделять криптовалюте.

Следом прошло огромное количество инфоповодов: хардфорки Bitcoin cash и Bitcoin gold, легализация биткоина в Японии и т.д., что еще больше привлекло внимания к валюте и вызвало рост новых пользователей», — напомнил эксперт.

31 октября девятая годовщина выпуска нормативного документа — Bitcoin Whitepaper, в котором разработчики знакомили потенциальных пользователей с криптовалютой.

Самая первая запись, сделанная в блокчейне биткоина, являлась заголовком газеты The Times от 3 января 2009 года: «Канцлер на грани спасения банков во второй раз». Статья была опубликована в самый разгар кризиса и замечательно описывает сложившуюся в то время печальную ситуацию в мировой экономике.

«Именно благодаря несправедливому устройству финансовой системы появилась первая криптовалюта, разработчики которой хотели максимально дистанцироваться от текущего мирового порядка и создать независимую финансовую систему», — пояснил Мащенко.

По его словам, вполне возможно, что лет через 20 люди будут пользоваться абсолютно другими криптовалютами, а все что известно сейчас будет забыто, но уже сегодня ясно — процесс не остановить.

«Текущий ажиотаж будет продолжаться еще несколько лет и вполне возможно биткоин окажется самым большим «пузырем» в истории, но именно этим он и привлекает инвесторов: несмотря на серьезные риски, подобной возможности заработать, возможно, больше не представится», — высказал свое мнение эксперт.

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