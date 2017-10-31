Уровень покупательской способности зарплат в Казахстане продолжает падать

Астана, , 14:18 — REGNUM С начала 2017 года реальная стоимость заработных плат в Казахстане уменьшилась на 2%, сообщает 31 октября портал «Finprom.kz».

Отмечается, что по итогам третьего квартала средний уровень реальной зарплаты в стране уменьшился на 2% по сравнению с уровнем оплаты труда за аналогичный период прошлого года, во втором квартале стоимость зарплат снизилась на 2,9%, в первом — на 2%.

«Номинально уровень среднемесячной заработной платы в третьем квартале вырос на 4,8% по сравнению с показателем годом ранее, но этого роста оказалось недостаточно для того, чтобы превысить скорость удорожания жизни в стране», — добавили в издании.

При этом рынок труда растет крайне медленно. Так, число наемных работников по сравнению с показателями третьего квартала 2016 года выросло на 1% и составило 3,5 млн человек. Кроме того, размер трудовых ресурсов в стране за год сократился на 0,7% до менее девяти миллионов человек.

По итогам третьего квартала самые высокие зарплаты отмечены в транспортной сфере, сырьевом секторе и в области консалтинга. Так, работники на морском и прибрежном транспорте получают 690,2 тыс. тенге (120 тыс. рублей).

Высокие зарплаты получают также сотрудники головных офисов и компаниях, консультирующих по вопросам управления и специалисты в области трудоустройства — 530,5 тыс. и 498,4 тыс. тенге соответственно (92 тыс. и 86 тыс. рублей).

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