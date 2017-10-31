Крымчане не платят за капремонт, потому что боятся до него не дожить

Симферополь, , 14:01 — REGNUM Власти Крыма нашли причину устойчивого нежелания жителей полуострова платить взносы на капитальный ремонт — общероссийская система взимания платы с жильцов многоквартирных домов не учитывает особенностей региона. Такое мнение 31 октября журналистам высказал глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для наглядности глава РК привёл пример из жизни в глубинке российского полуострова.

«В домах для военнослужащих маленького посёлка Багерово давно протекают крыши, а плановый ремонт у них стоит на 2034 год. Понятно, что эти дома не доживут до этого срока и развалятся. Многие жители ремонтируют за свой счёт крыши и подъезды, поскольку в принципе не могут больше ждать. Логично, что после этого они говорят, что не будут платить в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов РК», — объяснил ситуацию глава крымского правительства.

Он также отметил, что на следующей неделе ему должны представить предложения по решению этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ОНФ, большинство жителей Крыма и Севастополя игнорируют обязанность платить взносы на капитальный ремонт жилья.

Согласно результатам мониторинга, общий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт превышает 85%, со стороны муниципалитетов показатель составляет 75%. В числе аутсайдеров по сбору средств по всем формам собственности на первом месте оказалась Кабардино-Балкарская Республика, где было собрано лишь 11,69% от начисленных взносов. Республика Крым заняла четвертое место — здесь собираемость составила 18,23%. В Севастополе, который и замкнул десятку неплательщиков, собрали 50,99% от суммы начисленных взносов.

При этом напомним, что Крым и Севастополь вступили в программу капитального ремонта позже других российских регионов — с осени прошлого года.

На данный момент на полуострове действует тариф — 6,16 руб. за один квадратный метр. Также отметим, что крымский парламент установил правовые основы предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. В их число вошли одинокие неработающие крымчане старше 70 лет: граждане старше этого возраста имеют право на льготу в размере 50%. А достигшие 80-летнего возраста от уплаты взноса освобождаются полностью.

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