Мэр Москвы увеличил социальные выплаты с 2018 года

Москва, , 13:59 — REGNUM В Москве с 1 января 2018 года увеличатся различные социальные выплаты, в частности, доплаты к пенсиям и детские пособия. Об этом сегодня, 31 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства, пишет «РГ».

По словам мэра, «экономика города не просто стабилизировалась, а начинает набирать обороты, небольшими темпами растут и реальные доходы жителей столицы».

Так, минимальная пенсия московских пенсионеров вырастет с 14 тыс. 500 рублей до 17 тыс. 500 рублей

Впервые вводятся социальные выплаты для народных и заслуженных артистов, которые вышли на пенсию. Теперь они будут получать 30 тысяч рублей в месяц.

От трех до пяти раз увеличатся социальные выплаты для малообеспеченных и многодетных семей, в которых растут дети.

Таким образом, ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от нуля до трех лет составят 10 тысяч рублей.

Одинокие матери и семьи военнослужащих будут получать на детей на5 тысяч рублей больше. Ежемесячные выплаты на детей старше трех лет составят 4 тысячи рублей.

Героям увеличат ежемесячную выплату на 9 тыс. рублей, а их вдовам — на 7 тыс. рублей. Сумма для граждан, старше 101 года повысится на 5 тыс. рублей, составив 15 тыс. рублей.

В два и более раза вырастут и другие социальные выплаты: труженикам тыла, ветеранам войны и труда. Так, участники обороны Москвы теперь ежемесячно будут получать по 8 тысяч рублей.

«На все выплаты в бюджете Москвы запланировано порядка 47 млрд рублей, — уточнил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

Повышенные пособия начнут выплачивать уже с 1 января 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума для пенсионеров в Москве в 2018 году составит 11 тыс. 816 рублей. Соответствующий закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2018 год» был принят на заседании Мосгордумы 25 октября 2017 года.

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