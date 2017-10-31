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Регионы Северо-Запада просят сдвинуть срок уплаты налогов

Экономика

Нынешний срок налоговых выплат — не позднее 1 декабря — отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов

Мурманск, 31 октября 2017, 13:43 — REGNUM  Парламентская ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) предложила депутатам Государственной думы РФ внести поправки в Налоговый кодекс РФ, меняющие срок уплаты имущественных налогов и повышающие финансовую устойчивость местных бюджетов и дорожных фондов консолидированных бюджетов субъектов РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение об этом было принято сегодня, 30 октября, на 53-й конференции ПАСЗР в Мурманске.

По мнению региональных законодателей, установленный в настоящее время срок налоговых выплат (не позднее 1 декабря) отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов. Законопроектом предложено сдвинуть на два месяца срок уплаты транспортного налога, налога на имущество и земельного налога — не позднее 1 октября.

«Таким образом, мы сможем быстрее наполнять бюджеты муниципальных районов и сельских поселений», — прокомментировал председатель Псковского областного собрания депутатов, заместитель председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России Александр Котов.

Напомним, Парламентская ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) — консультативно-совещательный орган, образованный в 1994 году. В ПАСЗР входят законодательные (представительные) органы власти 11 субъектов Северо-Запада России.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ

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