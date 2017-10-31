Прожиточный минимум пенсионера в Чувашии увеличили на 233 рубля

Чебоксары, , 13:28 — REGNUM В 2018 году в Чувашии прожиточный минимум пенсионера составит 7953 рубля. Соответствующий закон подписал глава республики Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Прожиточный минимум пенсионера вырастет по сравнению с 2017 годом на 3% рубля и составит 7953 рубля. В абсолютном выражении рост составит 233 рубля. Напомним, в 2017 году по сравнению с 2016 годом прожиточный минимум пенсионера увеличился на 5%, или на 329 рублей.

Напомним, данная величина используется для установления социальной доплаты к пенсии. Она рассчитывается на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на 2018 год.

По данным пенсионного фонда по Чувашии, в настоящее время в республике страховые пенсии по старости получают 315 тысяч. Средний размер пенсии по старости — 12,5 тыс. рублей, что в 1,7 раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленного в республике за II квартал 2017 года (7186 рублей). Около 20% пенсионеров продолжают работать, получая пенсию. Работающим пенсионерам производится перерасчет страховых пенсий: в августе пересчитано более 88 тыс. пенсий за 2016 год, средняя прибавка составила 140 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии предложили снизить величину прожиточного минимума на душу населения на III квартал. По сравнению с данными II квартала снижение предположительно составит 0,3% (или на 27 рублей) — до 8779 рублей. По социально-демографическим группам населения показатель предлагается установить следующий: для трудоспособного населения — 9303 рубля (снижение на 0,3%, или на 27 рублей), для пенсионеров — 7134 рубля (снижение на 0,7%, или на 52 рубля), для детей — 8916 рублей (рост на 0,1%, или на 6 рублей).

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