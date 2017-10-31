«Единая Россия» проведет мониторинг состояния службы скорой помощи

Москва, , 13:14 — REGNUM Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» 1 ноября начинает масштабный всероссийский мониторинг состояния службы скорой медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба партии, итоги мониторинга будут озвучены в начале декабря.

«В последнее время вокруг «скорой помощи» в обществе идет много обсуждений, чаще всего, с негативным оттенком, — заявил координатор партпроекта «Здоровое будущее» Николай Герасименко. — У службы накопилось множество проблем — во многом устаревший парк автомобилей, нехватка врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей. Нет единых правил вызова скорой помощи и алгоритма действий диспетчеров. Обеспечение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи является важнейшим приоритетом партии. К концу ноября координаторы нашего проекта в субъектах Российской Федерации предоставят нам данные, по итогам анализа которых будут приниматься необходимые решения — как на уровне исполнительной власти, так и на уровне изменения законодательства».

«Для принятия каких-либо решений, которые будут касаться изменения федерального законодательства или корректировки нормативно-правовых актов в регионах, сегодня необходимо провести анализ и сбор данных по трем основным критериям: состояние автопарка, укомплектованность кадрами, уровень зарплат врачей скорой помощи в регионах, — отметил Герасименко. — Данный анализ послужит отправной точкой для дальнейшей межведомственной работы».

Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи. Сегодня особенно остро стоит проблема нехватки врачей в первичном звене здравоохранения, в связи с чем партпроект намерен мониторить реализацию программы «Земский доктор» с целью привлечения врачей на работу в сельскую местность. Также важны для партпроекта такие сферы, как развитие санитарной авиации на 2017−2019 годы и доступность медпомощи в регионах страны. Уделяется особое внимание и организации массовых акций, которые формируют приверженность населения здоровому образу жизни.