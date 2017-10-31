На Украине повысились тарифы на железнодорожные грузоперевозки

Киев, , 12:55 — REGNUM 31 октября вступают в силу изменения в тарифах на грузовые перевозки «Украинскими железными дорогами» (УЖД), сообщает пресс-служба УЖД.

Согласно сообщению, приказом министерства инфраструктуры Украины от 20 октября 2017 года грузовые перевозки через УЖД будут дороже на 15%. По словам исполняющего обязанности главы УЖД Евгения Кравцова, повышение тарифов — это «компромиссное решение» между УЖД и перевозчиками.

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Кравцов отметил, что средства, которые будут поступать от индексации тарифов, будут храниться на отдельном счете. Эти средства пойдут на модернизацию поездов, обновление инфраструктуры УЖД. Всего до 2021 года в развитие УЖД планируется вложить 108 млрд гривен ($4 млрд).

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Напомним, тарифы на грузоперевозки на Украине в последний раз повышались в апреле 2016 года. Также за три квартала 2017 года УЖД освоили больше капитальных инвестиций, чем за весь 2016 год. Инвестиции пошли на строительство грузовых вагонов и капитальный ремонт пригородных поездов.

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