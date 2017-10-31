Растут, как грибы — в Крыму нашли тысячи новых самостроев

Симферополь, , 12:49 — REGNUM Тысячи строительных объектов в Крыму в ближайшее время ждет проверка на законность. Стройки были выявлены при проведении аэрофотосъёмки городов Крыма, и легальность многих из них вызвала сомнения у крымских властей. Об этом 31 октября журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«В Ялте — 890 объектов, находящихся на стадии строительства или идущих по программе проверки на снос, в Алуште — более 600, в Симферополе — около двух тысяч, наверное. Это не говорит, что они все попадут под снос, обнаруженные в ходе съёмки объекты проверят на наличие разрешений и соответствие интересам граждан и нуждам города», — уточнил Сергей Аксёнов.

Он также отметил, что добросовестным собственникам ничего не угрожает. Решения по всем объектам обещают принять в ближайшие полторы недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года администрация Симферополя остановила на неопределённый срок всю точечную застройку в городе, чтобы изучить каждый объект на предмет соблюдения российского законодательства. В частности, речь шла о работах на более чем 100 объектах по улицам: Луговая, Куйбышева, Донская.

А весной этого же года правительство Крыма вело до 2018 года мораторий на капитальное строительство в восьми городах и шести районах полуострова до момента проверки разрешительной документации по строительству указанных объектов Архитектурным градостроительным советом РК.

Запрет в основном касался строительства коммерческих объектов в приморских районах полуострова. Однако позже власти отказались от этой идеи, переложив функции определения признаков самостроя с Архитектурно-градостроительного совета на межведомственную комиссию под руководством вице-премьера Павла Королева.

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