Госбюджет Украины за 9 месяцев выполнен с профицитом 15 млрд грн

Киев, , 12:37 — REGNUM Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 15 млрд гривен. Соответствующую информацию сегодня, 31 октября, обнародовал Национальный банк Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, доходы госбюджета Украины за обозначенный период составили 585,756 млрд гривен, расходы — 571,069 млрд гривен.

Кроме того, согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 41,656 млрд гривен против 31,693 млрд гривен дефицита за аналогичный период 2016 года. Доходы сводного бюджета за этот период составили 741,170 млрд гривен, расходы — 699,634 млрд гривен.

Отметим, что бюджет Украины за январь-август 2017 был выполнен с профицитом на уровне 38,47 млрд гривен, т. е. сейчас уровень профицита резко снизился.

Напомним, дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,130 млрд гривен, или 2,9% ВВП, а за январь-сентябрь 2016 года главный финансовый документ страны был выполнен с дефицитом 63,4 млрд гривен.

Также отметим, что недавно в правительстве Украины признали, что обязательства по субсидиям серьезно превысили предусмотренные государственным бюджетом на 2017 год средства — примерно на 10 млрд гривен. На сегодня в госбюджете предусмотрено 61 млрд гривен, обязательств на первое октября есть на 71 млрд. Чтобы выделить недостающие деньги, Кабмин должен обратиться в Верховную раду.