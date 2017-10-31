Оренбуржье отдаёт в частные руки лесхоз, санаторий и аэропорт

Оренбург, , 12:22 — REGNUM В Оренбургской области в 2017 году планируется приватизировать четыре государственных унитарных предприятия (ГУП), а также три акционерных общества, в которых область имеет долю акций. Кроме того, планируется приватизировать ряд объектов по адресу Шарлыкское шоссе, 5 в Оренбурге. Согласно данным портала правовой информации, в 2017 году затраты на проведение мероприятий по приватизации областной собственности оцениваются в 1 066 000 рублей, между тем, получения дохода от реализации программы приватизации в 2017 году не ожидается, как и в 2019-м.

Получение доходов от приватизации имущества — пакетов акций номинальной стоимостью 45 351,7 тыс. рублей прогнозируется только в 2018 году.

«Приватизация областного имущества направлена на повышение эффективности системы управления госимуществом Оренбургской области, государственными унитарными предприятиями и стимулирование привлечение инвестиций в реальный сектор экономики», — говорится в документе.

В 2017 году под процедуру приватизации попали Абдулинский лесхоз (стоимость чистых активов на 31 декабря 2016 года — 2 057 000 рублей), санаторий «Южный Урал» в Орске (стоимость активов — 21 967 000 рублей), международный аэропорт «Оренбург» (стоимость активов — 720 528 000 рублей) и комбинате общественного питания правительства Оренбургской области (стоимость активов — 5 034 000 рублей). Кроме того, на 2017 год была запланирована продажа акций, принадлежащих области, в трёх акционерных обществах: «Газпромгазораспределение Оренбург» (доля областных акций составила 5,8%, все они в перечне продажи), Оренбургской производственно-торговой фирме «Медтехника» (все 80% акций в перечне продаже) и ОАО «Оренбургуголь» (все 34,5% в перечне продаже).

Кроме того, в списке приватизации в 2017 году находится 24 объекта по адресу Шарлыкское шоссе, 5 в Оренбурге. Здесь значатся и нежилые помещения, и трансформаторные подстанции, и артезианские скважины, и ливневые канализации, и высоковольтные сети, и ограждения. Госимуществом Оренбургской области по этому адресу остаются караульное помещение, проходная, кафе, типография, склад лакокрасок, два земельных участка, которые предназначены для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения, соцобеспечения, физической культуры и спорта, культуры, религии и искусства, а также три программных обеспечения.

Стоит отметить, на 1 августа 2016 года в собственности Оренбуржья находилось 35 ГУП, 23 хозяйственных объекта, где область имела свои акции.